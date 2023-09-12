41 şehre yüksek hızlı tren geliyor! İşte o şehirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir programda 53 şehirde hızlı tren olacağını, şimdi 12 şehirde YHT hattının olduğunu, kısa zamanda hayata geçecek projelerle bu sayının her geçen gün artacağını söyledi.

Bakan açıklamasında Kanal İstanbul'dan elektrikli arabalara yolların hazır olup olmadığına ve YHT'lere değindi. İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

YOLLAR ELEKTRİKLİ ARACA HAZIR MI?

Programda gelen elektrikli araç sorusuna Bakan şu şekilde yanıt verdi:

- 2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak. Türkiye’de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale Köprüsü'nde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale’de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var

KANAL İSTANBUL OLACAK MI?

Kanal İstanbul ile ilgili gelen soruya Bakan şu şekilde yanıt verdi:

- İstanbul Boğazı en zor su yollarından birisi. Günlük yoğun bir trafiği var. Yılda 35 ile 40 bin arasında bir gemi geçişi var. İstanbul'un boğaz trafiği var. Şu anda biz İstanbul trafiğini tek yönlü olarak veriyoruz. İstanbul boğazını çift yönlü geçiş olarak göremezsiniz. Dünya ticareti deniz üzerinden gelişiyor. Kanal İstanbul projesi bizim tarafımızdan bitti. Kanal İstanbul civarında bir konut rezerv alanı olacak. Belki Kanal İstanbul'a başlamadan önce konutlara başlamış oluruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. Sazlıdere’de yaptığımız köprü ile bir bakıma başladık. 15-20 milyar dolarlık bir yatırım bekliyor. Bir takvim derseniz hemen vermeyeyim müsaadenizle.

80 DAKİKAYA DÜŞECEK: SÜPER HIZLI TREN GELİYOR

Bakan açıklamasında İstanbul ile Ankara arasının hızlı tren ile 80 dakikaya kadar düşeceğini söyledi ve "350 kilometre hızda yeni bir süper hızlı tren" diyerek şu ifadeleri kullandı:

- Ankara- İstanbul arası 80 dakika sürecek. Burada proje olarak otoyala göre daha ileri noktadayız. Bir 5 yıl gibi bir süre düşünebiliriz. Tren Haydarpaşa'ya kadar gelecek. Ankara İstanbul arasındaki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol çalışması yapıyoruz. Karayolu 3-3,5 saate düşecek. Bunun projesi en az 3 yıl sürer. Yapması ile birlikte 7-8 yılı bulur.

HANGİ İLLERE HIZLI TREN GELECEK?

"Kaç ilimize yükseK hızlı tren gelecek?" sorusuna Bakan Uraloğlu şu şekilde yanıt verdi:

- Ankara, Eskişehir, İstanbul, Sivas, Yozgat, Konya Karaman, Bilecik, İzmit... Şimdi 12 ilimiz var. Bizim gelecek projeksiyonumuzda 53 tane ilin buna doğrudan erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Nerelerdir ben söyleyeyim size: Kapıkule'den girin. İstanbul'dan, Ankara, Konya, oradan Karaman, Aksaray'da kol olacak. Oradan Ulukışla'dan Akdeniz'e inin. Oradan Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep. Bir kere çok uzun bir hat. Sonra Bilecik'ten Antalya'ya inen hat düşünün. Yapımı devam eden Ankara-İzmir var. Yine Karadeniz'de ilk etapta Samsun sonra Sarp, bunları düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Sivas'tan Erzincan'dan Kars'a kadar bir hat düşünün.

"Kaç yılda olacak?" sorusuna ise Bakan Uraloğlu "İlk etapta 2028, 2035 ve 2053 diyebilirim." ifadelerini kullandı.