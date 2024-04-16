KDV oranlarına zam mı gelecek?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından zamlar gelmeye devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapılacağını duyurdu. Buna göre; yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.

LOKANTA VE KAFELERE UYGULANAN KDV ARTIRILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Taslağa göre kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe, kahvehane dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Söz konusu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.

Aynı zamanda alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20 olacak.