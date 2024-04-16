Çin'den İran'ın nefsi müdafaa hakkına destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın İsrail'in, Şam'daki misyonuna yönelik saldırısına vereceği karşılığın sınırlı ve nefsi müdafaa kapsamında olacağına ilişkin beyanını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Bakan Vang, İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgularken, İran'ın karşı eyleminin nefsi müdafaa niteliğinde ve sınırlı olacağına yönelik açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın kendi egemenliğini korurken durumu bölgeyi kargaşa sürüklemeden ele alacağına inandıklarını dile getirdi.

Ortadoğu'da yükselen gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğuna işaret eden Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması ve Gazze'de en kısa sürede ateşkesin sağlanarak savaşa son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İRAN'IN NEFSİ MÜDAFAA HAKKI VAR"

Vang ile görüşmesinde, İsrail'in İran'ın Suriye'deki diplomatik misyonuna düzenlediği hava saldırısı hakkında ülkesinin pozisyonunu aktaran Abdullahiyan da BMGK'nin saldırıya gereken tepkiyi vermediğini, İran'ın egemenliğine yönelik ihlale karşı nefsi müdafaaya hakkı olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, İran'ın bölgesel durumun hassasiyeti karşısında itidalle hareket edeceğini ve gerilimi daha fazla yükseltmeye niyeti olmadığını vurguladı.

İran'ın Çin'in Gazze'de ateşkese yönelik aktif çabalarını desteklediğini, bölge ülkeleri arasında barışın tesisi ve işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu dile getiren Abdullahiyan, İran-Çin işbirliğini daha fazla geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.