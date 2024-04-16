Yargıtay Başkanı bir kez daha seçilemedi! 19. tur yarın yapılacak

Yargıtay'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin 18. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 19. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Yargıtay Başkanı bir kez daha seçilemedi! 19. tur yarın yapılacak
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yargıtay'da başkanlık seçimi bir kez daha uzadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 18. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay üyeleri, yeni başkanını seçebilmek için ilk olarak 25 Mart Pazartesi tarihinde sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk 17 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 18. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 104, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 100 oy aldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 19. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerginlik yaşadığı iddialarını yalanladıMehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerginlik yaşadığı iddialarını yalanladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim
Çok Okunanlar
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Milyonlarca ücretli çalışan, emekli ve memurun gözü temmuzda! Ara zam yapılacak mı?
Milyonlarca ücretli çalışan, emekli ve memurun gözü temmuzda! Ara zam yapılacak mı?
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Öne Çıkanlar MİT ve Hamas arasında kritik görüşme! | Ulusal Haber MİT ve Hamas arasında kritik görüşme! | Ulusal Haber Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor!