Yargıtay Başkanı bir kez daha seçilemedi! 19. tur yarın yapılacak

Yargıtay'da başkanlık seçimi bir kez daha uzadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 18. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay üyeleri, yeni başkanını seçebilmek için ilk olarak 25 Mart Pazartesi tarihinde sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk 17 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 18. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 104, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 100 oy aldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 19. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.