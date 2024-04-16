Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerginlik yaşadığı iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gerginlik yaşadığı haberlerini yalanladı. Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın ekonomi yönetimine desteğinin tam olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerginlik yaşadığı iddialarını yalanladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Gerginlik iddialarına Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek'ten yalanlama geldi. Bakan Mehmet Şimşek, yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine desteğinin tam olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı? O iddialarla ilgili açıklama geldiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı? O iddialarla ilgili açıklama geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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