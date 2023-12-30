Kiracılar Dikkat! Yüzde 25 Zam Kalkıyor Mu?

Konutlardaki kira artış oranı yüzdesini yüzde yirmi beş ile sınırlayan düzenleme Resmî Gazete ’de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş, uygulamaya göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira sözleşmelerinde artış oranı yüzde 25’i geçmeyecekti. Kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağına ilişkin yetkililereden açıklama gelmişti.

Adalet Bakanı Tunç, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira fiyatlarına ilişkin basına yansıyan sözlerinin hatırlatılması üzerine, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini söyledi.

"Kiracıyla kiralayanın barışçıl bir şekilde sonuca ulaştığını da görüyoruz." ifadelerini kullanan Tunç, tarafların arabuluculuk kapsamında anlaştığı için yeni bir ev arayışının da doğmaması nedeniyle bunun kiraların da düşmesine katkı sağladığını belirtti.

Avukat Mustafa Sezer, yüzde 25 kira zammının yeniden uzatılmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sezer, şayet yüzde 25 zam sınırı olmasaydı bugün konutlara gelecek kira artışının yüzde 53'ü bulacağını belirtti.

Ev Sahibi Kiracıya Dava Açabilir Mi?

"Ev sahipleri kiracıya dava açabilir mi?" sorusuna yanıt veren Sezer, "Borçlar Kanunu'na göre 5 yıl dolmadan ister konut ister işyeri olsun bir kira tespit davası açılamayacağı düzenleme altına alınmış." dedi.