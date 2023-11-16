Konut Satışlarında Sert Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, yurt genelinde konut satış sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Konut satışları, yılın ilk 10 ayında ise geçen yıla göre yüzde 14.3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.



Ekim ayında İstanbul, 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.



Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.



Satış türlerinde ise, ipotekli satışta en düşük rakamlara ulaşıldı. İpotekli konut satışları Ekim'de yıllık bazda yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Bu rakam, Aralık 2018’den bu yana görülen en düşük kredili satış rakamı olarak kayda geçti.



Ekim ayında yabancılara konut satışı da yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Yabancılara Ekim’de 2 bin 535 konut satılırken, toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 2,7 oldu.

En çok konut satışı, 713 konut ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Sırasıyla İran, Almanya ve Ukrayna vatandaşları da Türkiye'de en çok konut satın alan yabancı uyruklular oldu.



Yabancılara satışlarda ilk sırayı 931 konutla Antalya aldı. Bu ili 758 konutla İstanbul ve 294 konutla Mersin takip etti.



