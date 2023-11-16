Anadolu Halkı Tuvale Yansıtıldı

Anadolu'nun uçsuz bucaksız toprakları ve emekçi insanı gerçek hayattan tuvallere taşındı.



Ressam Süleyman Karakul, sanat hayatındaki 50. yılını Ankara'da açtığı resim sergisinde kutladı. Sanatseverler, sergiye yoğun ilgi gösterdi.



Emekçi Anadolu halkını anlatan Karakul'un eserlerinde özellikle kadın ve çocukların yeri de oldukça büyük.