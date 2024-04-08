Martta en çok altın kazandırdı

Vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2024 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde mart ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 11,57 ile külçe altında kaydedildi.

Dolar yüzde 0,84, Avro 1,55, mevduat faizi ise yüzde 0,36 getiri sağladı.

Öte yandan altından yeni rekorlar geliyor. Gram altın fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 bin 419 liraya taşıdı.

Küresel piyasalar 10 Nisan Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini takip edecek.