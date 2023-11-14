Meclis, Bütçe Maratonu! Komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü

Meclis’te bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi için toplandı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanında yapılacak projeler için 1 trilyonluk bütçe ayrıldığını belirtti.

Meclis, Bütçe Maratonu! Komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü

 Ayrıca Tekin, ortaöğretimde okullaşma oranını 2024 yılında yüzde 100’e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

“2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklif” görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor.

Meclis günü Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile açtı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Bakanlığa 2024 yılında 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lira bütçe ayrılması ön görüldü.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın bütçe sunumunu yaptı. Tekin, ortaöğretimde okullaşma oranını 2024 yılında yüzde 100’e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca Tekin, üretimin artırılması hedeflerinin arasında olduğunu belirtti. Bakan Tekin, mesleki eğitim kurumlarında döner sermaye faaliyetlerini çeşitlendirildiğini böylece öğrencinin öğretmenleriyle birlikte mesleki becerilerini geliştirmelerine zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin ellerini tek tek sıkarken, HEDEP İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, kendisine sırtını döndü. Bakan tepki gösterdi..

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