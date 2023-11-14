Goldman Sachs'tan Cari Açık Revizesi

Goldman Sachs Türkiye'nin cari açığına ilişkin beklentilerini değiştirdi.



Sıcak para merkezlerinden ekonomi yönetiminin politikalarını destekleyen mesajlar geliyor.



Türkiye'de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirten banka, açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine işaret etti.



Banka gelecek yılın 3. çeyreğinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.



Yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği tahminine yer verdi. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü.