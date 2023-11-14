Kapalı Mekanlarda Yanıcı Maddeler Yasaklandı

Kapalı düğün ve eğlence mekanlarında yanıcı maddeler yasaklandı. Karar, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası tarafından alındı.



İSTDO Başkanı Adem Sönmez, can güvenliği gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Dış mekanlar haricinde kapalı mekanlarda düğün ve kına eğlencelerinde yanıcı maddeler artık kullanılamayacak.



Eylül ayında Irak'ta bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.