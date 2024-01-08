Mehmet Şimşek ile Konkordato Arttı! İşte Konkordatoya Başvuran Şirket Sayısı

Konkordatoya yani iflasa başvuran şirket sayısı artıyor. 2020 yılında 419, 2021 yılında 451, 2022'de 404, 2023'te ise 519 şirket konkordato yani iflasını ilan etti.

Konkordatotakip.com'un verilerine göre 2023'te yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar sonrası iflasların arttığı gözlemlendi.

Hükümetin yeni ekonomi yönetiminin izlediği politikalar emekçi ve emekliden sonra şirketleri de vurdu.

Özellikle kasım ve aralık ayında iflaslar katlanarak yükseldi. Kasım ayında 78, Aralık ayında 92 şirket iflas başvurusu yaptı.

Uzmanlar atık Türkiye'de enflasyon değil stagflasyon olduğuna dikkat çekiyor. Bu da önümüzdeki dönem işsizlik, pahalılık ve iflaslarda artış olacağı anlamna geliyor.