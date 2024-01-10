Memurlar Emekliliği Erteliyor! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Açıklama Geldi

Memurlar tek tek emekliliği erteliyor. İşçisi, memuru, emeklisi aldığı aylık ile geçinemiyor, ekonomik krizin ağır faturası altında eziliyor.

Memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zam sonrası memur emeklilerinin durumu ise hâlâ tartışılıyor.

Çalışırken aldığı maaşın yarısını bile emekli olunca alamayan kamu çalışanları, emekliliği erteleme kararı aldı. Açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, "Memurların yüzde 90’nı emeklilik dilekçesini geri çekti." dedi.

Çalışanların gerekçesi ise, geçim kaygısı. Asgari ücretin altında kalan emekli aylığı ile geçinemeyeceğini bilen memurlar emeklilik istemiyor.

Çalışırken 30-35 bin lira alan bir sağlık personeli ya da eğitimci emekli olduğunda 10-15 bin lira arasında bir maaşa mahkûm ediliyor.