Naci Görür'den Kritik Uyarı! Çorum Depremi Sonrası...

Prof. Dr. Naci Görür'den o bölgede yaşayanlar için ciddi uyarı. Kuzey Anadolu Fayı bölgesinde oturanlar dikkat Çorum depremi sonrası etkilendi, işte ayrıntılar...

Naci Görür'den Kritik Uyarı! Çorum Depremi Sonrası...
Naci Görür'den Kritik Uyarı! Çorum Depremi Sonrası...
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Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi. Çorum'da gerçekleşen deprem sonrası Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. Çorum’un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları bu yönde: "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34’te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Naci Görür'den Kritik Uyarı

Naci Görür'den Kritik Uyarı! Çorum Depremi Sonrası...

Çorum depremi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şu sözleri ifade etti:

"Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor"

Naci Görür'den Kritik Uyarı! Çorum Depremi Sonrası... - Resim : 2

Gerçekleşen Çorum depremi raporu ise aşağıdaki gibidir:

Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya BaşladıNaci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya BaşladıYurt
# deprem # çorum # naci görür
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