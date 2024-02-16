Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40,02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40,64'ten 41,15 seviyesine çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olarak açıklandı.