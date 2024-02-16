Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Peki yılsonunda dolar ne kadar olacak? Enflasyon tahmini ne? İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40,02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40,64'ten 41,15 seviyesine çıktı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olarak açıklandı.