Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...

ABD'de enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşmesi doları güçlendirirken altına büyük satış getirdi. Ons altın aralıktan bu yana ilk kez 2000 doların altına gerilerken, 1985 TL seviyelerine kadar düşen gram altın 1985 TL'den satılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 16 Şubat 2024 altın fiyatları...

16 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.985,18

Gram altın satış: 1.985,48

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.354,00

Çeyrek altın satış: 3.427,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.729,00

Yarım altın satış: 6.895,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.335,00

Tam altın satış: 13.542,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.571,00

Cumhuriyet altını satış: 13.776,00

ATA ALTIN NE KADAR?