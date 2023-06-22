Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Faiz lobilerinin gözü saat 14.00'te açıklanacak kararda

Merkez Bankası geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “rasyonel zemin” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “kabullendik” açıklamalarının ardından piyasalarda faiz artırım beklentisi oluştu.

Faiz lobileri ise yüzde 8.5'teki faizin en az yüzde 20'ye çekilmesini istiyor.

Öte yandan ABD merkezli banka Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın alacağı kararla faizleri 40’a yükselteceğini iddia etti.

Yine ABD'li yatırım bankası JP Morgan ise, yüzde 8.5 seviyesindeki politika faizinin yüzde 25'e yükseltileceğini tahmin etmişti.

Bir iddia da Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten geldi. Fitch, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 25'e yükseltmesini bekliyor.