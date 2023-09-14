Merkez Bankası rezervleri attı! Üst üste 13 hafta yükseliş kaydedildi

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. Böylece toplam rezerv miktarı belli oldu. Rezerv miktarlarında artış gerçekleşirken, yükseliş eğilimi de üst üste 13'üncü haftaya taşındı.

Merkez Bankası rezervleri attı! Üst üste 13 hafta yükseliş kaydedildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklamayla birlikte merak edilen Merkez Bankası'nın toplam rezervi de belli olmuş oldu.

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MERKEZ BANKASI REZERV MİKTARINDA ARTIŞ!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

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ÜST ÜSTE 13 HAFTA YÜKSELİŞ

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # rezerv
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