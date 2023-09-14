Kur Korumalı Mevduat'ta yeni gelişme! Zorunlu karşılık oranı yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) değişikliğe gitti. Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltilirken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduat'ta yeni gelişme! Zorunlu karşılık oranı yükseltildi
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Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aldığı kararla önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Söz konusu değişiklik Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKM'DE ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜKSELTİLDİ!

Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırıldı. KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırıldı ve yüzde 25'e yükseltildi.

KKM zorunlu karşılık oranı ne kadar?

6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranının yüzde 25'e çıkarılması, TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak uygulandı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Ağustos 2023 tarihli kararıyla faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edileceği belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Kur korumalı mevduat # Resmi Gazete
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