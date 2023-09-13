İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu ne

Ülkeler kuruluş tarihine göre hangi burçtan sayılır? Peki Türkiye'nin burcu ne? ABD, Almanya, Rusya, Kuzey Kore kuruluş zamanına göre hangi burçtan? İşte yanıtları...

İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu ne
İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu ne
Son Güncelleme:

Ülkelerin kuruluş tarihine göre hangi ülke hangi burçtan oluyor? Türkiye'nin burcu ne? Bu liste içerisinde kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları yer alıyor. 15 ülke listede bulunuyor. İşte Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in ve diğer ülkelerin burçları...

KURULUŞ TARİHİNE GÖRE ÜLKELERİN BURÇLARI

KURULUŞ TARİHİNE GÖRE ÜLKELERİN BURÇLARI
KURULUŞ TARİHİNE GÖRE ÜLKELERİN BURÇLARI 

1. ABD– 4 Temmuz 1776 yengeç

2. Almanya 2 Şubat 962 – Kova

3. Yunanistan 25 Mart 1821 – Koç

4. Fransa 22 Eylül 1792 – Başak

5. İtalya 2 Haziran 1946 – İkizler

6. Kuzey Kore 15 Ağustos 1945 – Aslan

7. Japonya 11 Şubat 660 – Kova

8. Küba 20 Mayıs 1902 – Boğa

İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu ne - Resim : 2

9. Finlandiya 6 Aralık 1917 – Yay

10. Rusya 26 Aralık 1991 – Oğlak

11. İran 1 Nisan 1979 – Koç

12. Avusturalya 1 Ocak 1901 – Oğlak

13. Hollanda 26 Temmuz 1581 – Aslan

14. Birleşik Krallık 1 Mayıs 1707 – Boğa

15. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 – Akrep

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro AğaNapolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro AğaYaşam
# Ülkeler # burçlar # türkiye # abd # rusya
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Öne Çıkanlar BM Barış Gücü KKTC askerlerini darp etmişti! Ersin Tatar konuyla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu! BM Barış Gücü KKTC askerlerini darp etmişti! Ersin Tatar konuyla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu! UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması