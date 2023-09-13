İşte kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları! Bakın Türkiye'nin burcu ne

Ülkelerin kuruluş tarihine göre hangi ülke hangi burçtan oluyor? Türkiye'nin burcu ne? Bu liste içerisinde kuruluş tarihine göre ülkelerin burçları yer alıyor. 15 ülke listede bulunuyor. İşte Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in ve diğer ülkelerin burçları...

KURULUŞ TARİHİNE GÖRE ÜLKELERİN BURÇLARI

KURULUŞ TARİHİNE GÖRE ÜLKELERİN BURÇLARI

1. ABD– 4 Temmuz 1776 yengeç

2. Almanya 2 Şubat 962 – Kova

3. Yunanistan 25 Mart 1821 – Koç

4. Fransa 22 Eylül 1792 – Başak

5. İtalya 2 Haziran 1946 – İkizler

6. Kuzey Kore 15 Ağustos 1945 – Aslan

7. Japonya 11 Şubat 660 – Kova

8. Küba 20 Mayıs 1902 – Boğa

9. Finlandiya 6 Aralık 1917 – Yay

10. Rusya 26 Aralık 1991 – Oğlak

11. İran 1 Nisan 1979 – Koç

12. Avusturalya 1 Ocak 1901 – Oğlak

13. Hollanda 26 Temmuz 1581 – Aslan

14. Birleşik Krallık 1 Mayıs 1707 – Boğa

15. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 – Akrep