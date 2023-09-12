Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa

Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın yaşamı gören herkesi şaşırtıyor! Doktor kayıtlarına göre 157 sene yaşamış Zaro Ağa Napolyon'la bile savaşmış! İşte en uzun süre yaşayan insan Zaro Ağa'nın ilginç yaşamı...

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa
Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa
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Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın öyküsü duyanları şaşırtmaya devam ediyor. Zaro Ağa hayatı boyunca 10 Osmanlı Padişahı 6 savaş ve 1 Cumhurbaşkanı sığdırdı. 157 yıllık ömrü ile dünyanın en uzun yaşayan insanı olan Zaro Ağa Napolyon'la bile savaştı! İşte Zaro Ağa'nın yaşam hikayesi...

DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN İNSANI ZARO AĞA

DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN İNSANI ZARO AĞA
DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN İNSANI ZARO AĞA 

Sağlık sorunları kendisine uzak olan  Zaro Ağa'nın 1774-1777 yıllarında arasında dünyaya geldiği biliniyor. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa, 18 yaşına geldiği vakit İstanbul'da yaşamaya karar verdi ve Tophane'ye geçti. Ortaköy Camii'nin yapımında çalışan Zaro Ağa, 23 yaşında önemli savaşlarda yer aldı.

Zaro Ağa
Zaro Ağa

23 yaşına geldiğinde askere gitmek için için Akka'da Cezzar Ahmed Paşa önderliğinde Napolyon'a karşı savaştı. Uzun bir ömür süren Zaro Ağa ömrüne, 10 osmanlı padişahı 6 savaş ve 1 cumhurbaşkanı sığdırdı.

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa - Resim : 3

Bununla beraber 1. Abdülhamid, II. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı olmasına da şahit oluyor.

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa - Resim : 4

Uzun bir ömür süren Zaro Ağa dünyanın dikkatini de çekti. Dünyanın en yaşlı insanı sıfatı ile tanınan Zaro Ağa, New York Times başta olmak üzere birçok gazete manşetinde adından söz ettirmeyi başardı.

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa - Resim : 5

13 kere evlenen ve 5'i kız olmak üzere 13 çocuğa sahip olduğu söylenen Zaro Ağa, 19 Haziran 1934 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Napolyon'a karşı savaştı! İşte dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa - Resim : 6

 Zaro Ağa, uzun yaşamın sırrını doğal yemekler yemesine ve hergün düzenli yoğurt tüketmesine bağlıyordu.

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Derleme: Ulusal.

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