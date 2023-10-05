Merkez Bankası Rezervleri Azaldı! İşte Merkez Bankası'ndaki Toplam Rezerv Miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. İstatistiklerle birlikte Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Eylül haftasında 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoruna ulaşmıştı.

Açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 22 Eylül'de 83 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 29 Eylül itibarıyla 2 milyar 237 milyon dolar azalışla 81 milyar 575 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 300 milyon dolar azalışla 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 23 milyar 745 milyon dolar oldu.