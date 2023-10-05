ABD Türk İHA'sını Vurduğunu İtiraf Etti

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir hava aracında patlama meydana gelip düştüğü görülüyor. Bazı sosyal medya hesaplarında Amerika'nın Türkiye ait insansız hava aracını vurduğu öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada düşürülen İHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını belirtti.

ABD'nin Türk SİHA'sını düşürdüğü sosyal medyada iddia edildi.

PKK'nın Suriye Kolu ABD'den Yardım İstedi

Batı emperyalizminin sözcüsü Alman DW'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Ankara saldırısı sonrası başlattığı operasyonlar sonrası PKK, ABD'den ve uluslararası koalisyon güçlerinden yardım istedi. PKK'nın Suriye'deki kolu YGP, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları sonrası açıklama yaptı. ABD destekli YPG'den yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan da "Türkiye'den gelen tehditlere karşı tutumunu açıkça ortaya koyması" istendi.

Öten yandan CNN Türk & Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre ABD Türk İHA'sını düşürdüğünü kabul etti. Paksoy şunları ifade etti:

- Pentagon Türk SİHA’sı, ABD askerleri “sığınaklarındayken” 1 kilometre yakınına kadar gelmiş, ABD’nin yasak ilan ettiği bölgede uçmuş, sonra 500 metreye kadar yaklaşmış, bu kadar yaklaşınca yerel saatle 11:40’ta vurulmuş Türkler kasıtlı yapmadı, üzücü bir olaydı dendi.