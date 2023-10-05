"Üçüncü Taraflar" Uyarısı Geniş Yer Buldu! Hakan Fidan'ın Açıklamaları Dünya Basınında Yankılandı
Dünya basını, Hakan Fidan'ın Ankara saldırısı sonrası yaptığı açıklamayı yazdı. "Tüm PKK ve YPG mevzilerinin meşru hedef" olduğunu belirttiği açıklamasında Fİdan, "Üçüncü tarafları" bu tesislerden uzak durması konusunda uyarmıştı. Yabancı basın, Fidan'ın bu açıklamasına geniş yer verdi.
Ankara'da PKK'lıların bombalı saldırısı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, teröristlerin kullandığı bütün hedeflerin meşru olduğunu ve Türkiye'nin bu hedefleri vuracağını belirtmişti. Hakan Fidan'ın açıklamaları ve Türkiye'nin terör noktalarına düzenlediği operasyon dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok haber platformu, Hakan Fidan'ın açıklamalarını haberleştirdi.
Yabancı Basın Hakan Fidan'ın Açıklamalarını ve Türkiye'nin Operasyonlarını Böyle Yazdı
Yurtdışı basınında Hakan Fidan'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Fidan'ın açıklamasında ABD'yi "üçüncü taraflar" olarak uyardığı ve terör hedeflerinden uzak durmalarını söylediği kısım yabancı basında geniş yer buldu. İşte Hakan Fidan'ın açıklamaları ve Türkiye'nin operasyonu hakkında yabancı basında çıkan haberler:
- AP - "Türkiye, Ankara'daki bombalı saldırıya misilleme yapılacağı uyarısının ardından Irak'taki Kürt militanları yeniden vurdu"
- Al Monitor - "Fidan, Suriye ve Irak'taki tüm PKK ve YPG tesislerini 'meşru hedef' ilan etti" başlıklı haberde Hakan Fidan'ın "üçüncü şahıslar" açıklamasına dikkat çekildi. Bölgede 900 ABD askerinin görev yaptığı hatırlatılan haberde, Fidan'ın açıklamasının ABD'ye yönelik olduğu yorumu yapıldı.
- Zeit - "Ankara'daki intihar saldırısının ardından Türkiye, Irak'taki hava saldırılarını artırarak karşılık verdi. PKK'nın karargahı da bombalandı"
- Hindustan Times - "Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'ya bombalı saldırganların Suriye'den geldiğini iddia etti" başlıklı haberde Fidan'ın "PKK ve YPG'nin kontrolündeki tesislerden üçüncü şahısların uzak durmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini öne çıkarttı.
- Bloomberg - "Türkiye, Kürtlerin Suriye'deki Enerji Varlıklarını Vurmakla Tehdit Ediyor" başlıklı haberde "Fidan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hafta sonu Ankara'da düzenlenen intihar bombası saldırısının ardından Suriye'de ABD destekli Kürt militan grupların işlettiği enerji tesislerini ve diğer tesisleri hedef alabileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.
- France 24 - "Türkiye Irak'a yeni saldırılar düzenliyor, Suriye'yi uyarıyor"
- Alman DW "Türkiye, Irak'ta PKK'ya yeni saldırılar başlattı" başlıklı haberde 'Fidan, Türk istihbaratının Pazar günkü bombalı saldırının arkasındaki iki kişinin Suriye'den geldiğini tespit ettiğini söyledi' ifadesine yer verdi.
- Middle East Eye - "Türkiye, PKK bağlantılı tüm grupların Irak ve Suriye'deki 'meşru hedef' olduğunu söyledi" başlıklı haberde "Ankara'daki PKK saldırısının ardından Türk dışişleri bakanı misillemeyi hızlandırma sözü verdi" yorumuna yer verdi.