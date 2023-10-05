"Üçüncü Taraflar" Uyarısı Geniş Yer Buldu! Hakan Fidan'ın Açıklamaları Dünya Basınında Yankılandı

Ankara'da PKK'lıların bombalı saldırısı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, teröristlerin kullandığı bütün hedeflerin meşru olduğunu ve Türkiye'nin bu hedefleri vuracağını belirtmişti. Hakan Fidan'ın açıklamaları ve Türkiye'nin terör noktalarına düzenlediği operasyon dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok haber platformu, Hakan Fidan'ın açıklamalarını haberleştirdi.

Yabancı Basın Hakan Fidan'ın Açıklamalarını ve Türkiye'nin Operasyonlarını Böyle Yazdı

Yurtdışı basınında Hakan Fidan'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Fidan'ın açıklamasında ABD'yi "üçüncü taraflar" olarak uyardığı ve terör hedeflerinden uzak durmalarını söylediği kısım yabancı basında geniş yer buldu. İşte Hakan Fidan'ın açıklamaları ve Türkiye'nin operasyonu hakkında yabancı basında çıkan haberler: