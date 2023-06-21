Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Piyasalar Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına, Mehmet Şimşek’in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından yarın açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda yarın ilk faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi beklenirken, yabancı bankaların faiz oranlarına ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişiyor.

ABD’li finans ajansı Bloomberg, TCMB’nin yarınki faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir analize yer verdi.

Bloomberg anketinde ise uzmanların üçte birinden fazlası faizlerin yüzde 20’ye çıkacağını öngördü.

HANGİ KURULUŞ NE KADAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR?

Morgan Stanley politika faizinin yüzde 20'ye çıkarmasını beklerken,

Bank of America, yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor.

Deutcshe Bank yüzde 25,

Goldman Sachs ise yüzde 40 öngörüsünü paylaştı.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/merkez-bankasinin-faiz-karari-neolacak-iste-ekonomistlerin-beklenti-ve-tahminleri,M5YdrgLUrEiwim01MDndeg