Merkez Bankası'nın Faiz Politikası İşe Yaramadı! Dolar 30 TL'yi Aştı

Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, Mehmet Şimşek'in "kuru serbest bıraktık" açıklamaları, Londra, ABD gibi merkezlerde sıcak para arayışı hiç biri dolara çare olmadı. Dolar 30 TL sınırını aştı.

Merkez Bankası'nın Faiz Politikası İşe Yaramadı! Dolar 30 TL'yi Aştı
Merkez Bankası'nın Faiz Politikası İşe Yaramadı! Dolar 30 TL'yi Aştı
Editör: Uğur Çam
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AK Parti iktidarı, ekonomi politikalarını seçimden sonra değiştirmiş, döviz artışlarının önüne geçeceklerini belirtmişti. Ekonomi Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına Gaye Erkan ismini getirmişti. Ekonomiyi yöneten ikili, göreve geldikleri günden bu yana faiz arttırımıyla dövizi baskılama yoluna gitmişlerdi. Mehmet Şimşek ekonomisinin işlemediği görüldü. Dolar, 30 lirayı aşarken, Türkiye en yüksek faize sahip 4. ülke konumuna yükseldi.

Dolar 30 TL'yi Aştı

Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kuru serbest bıraktıklarını ifade etmişti. Hükümetin daha önce gerçekleştirdiği düşük faiz politikasına taban tabana zıt bir yönde ilerleyen yeni ekonomi modelinde, son günlerde yapılan faiz arttırımlarıyla politika faizi yüzde 42,5'e yükselmişti. Serbest bırakılan kur ve faiz artışı dövize çare olmadı. Dolar, 30 TL sınırını aştı. Dolar piyasalarda bugün 30,01 olarak işlem gördü. Dövizin yakın zamanda düşmesi de beklenmiyor.

En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri? Türkiye Listelerde Zirveleri OynuyorEn Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri? Türkiye Listelerde Zirveleri OynuyorEkonomi
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