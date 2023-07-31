Motorine bir zam daha mı geliyor? Yeni fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak

Akaryakıttaki fiyat artışları, vatandaşlar tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki değişim, dolar kurundaki artış, KDV ve ÖTV oranlarındaki düzenlemeler de akaryakıt fiyatlarında değişime neden oluyor.

Temmuz ayı içerisinde kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV tutarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden olmuştu. Benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorin fiyatlarına bir zam da 21 Temmuz Cuma günü gelmişti. 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından, 25 Temmuz Salı günü 2 liralık bir zam daha yapılmıştı.

Son olarak motorine dün (30 Temmuz Pazar) 1,45 TL'lik bir zam daha yapıldı.

Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL'lik yeni bir zam daha bekleniyor.