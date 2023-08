Öğrenciler dikkat! Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hataya geçirilmesi için bakanlıklara talimat verdi. İlgili bakanlıklar çalışmalarını tamamlayıp dosyayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hayata getirilmesi için bakanlıklara talimat verdi, çalışmalar başladı. Çalışma yapılan konular arasında 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konular bulunuyor.

Öğrenciler için vergisiz cep telefonu müjdesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim vaadi olarak duyurulan vergisiz cep telefonu şartları ve detayları merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen ayrıntılar...

TALİMATI VERDİ

Başkan Erdoğan, geçen günlerde ilgili bakanlara gençlere verilen vaatler ile ilgili çalışma yapılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi.

BAKAN ŞİMŞEK’E GÖNDERİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili bakanların yanı sıra kurum yöneticileri de katıldı. Toplantıda her kurumun kendine düşen konuda bir çalışma yapması, maliyetleri de çıkarıp dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göndermesi benimsendi.

Toplantıda, gençlere 10GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı.

ÖTV’SİZ BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNUN KAPSAMI BELLİ OLDU

Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek "Vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması" önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Eğitim-öğretim hayatının yeniden başlayacak olması ile birlikte teknolojik gereksinimlere duyulan ihtiyaçlar her geçen daha da artıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’tan gerçekleşen seçimlerin ardından, seçim boyunca ifade edilen vaatlerin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu. Seçimlerin ardından neredeyse her gün gelen zam haberleri karşısında rahat nefes almak isteyen gençler, seçimden önce öne sürülen vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyorlar.