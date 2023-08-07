Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar! Fiyatlar nasıl olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak bugün İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen “Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü” etkinliğine katıldı ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda açıklama yapan Dr. Osman Aşkın Bak, “Öz güven çok önemli. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Makine mühendisi olmasından sonra dil öğrenmek ve yüksek lisans eğitimini yapmak için İngiltere'ye gittiğini söyleyen Bakan Bak, bu süreçte zorluklar yaşadığını, okul parası biriktirebilmek için restoranda ve şantiyelerde çalıştığını söyledi.

Gençlerin hayatları boyunca mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

- Öz güven çok önemli. Türk milleti yapar. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülke için hizmet etmeye devam edeceksiniz. Hayatınıza dokunan hiç kimseyi asla unutmayın. Vefalı olun ve vefa gösterin. Sevdiklerinize mutlaka zaman ayırın. Sizlere inanıyoruz. Sevdiğiniz işi yapın. Hayallerinizin peşinde koşun.

YURT KAPASİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Bakan Bak sözlerinin devamında, YKS tercihleri sonrası üniversiteye başlayacak üniversitelilerin barınmasına değinen Osman Aşkın Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" dedi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bakan sözlerinin sonunda ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir defalığına kaldırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını ve müjdeyi vereceğini söyledi.

Vergisiz fiyatı 1.500 TL ve altında olan cep telefonlarının teslimi aşamasında yüzde 25 oranında ÖTV alınır. Vergisiz fiyatı 1.500 TL – 3 bin TL arasında olan cep telefonlarının tesliminde yüzde 40 oranında ÖTV alınır. Vergisiz fiyatı 3.000 TL üzerindeki cep telefonlarının tesliminde ise yüzde 50 oranında ÖTV alınır.