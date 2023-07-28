Para kazanmak isteyenler bu habere! Bugünün en yüksek hisselerini sizler için derledik

BIST 100 en değerli hisselerini ve yatırım tavsiyelerini siz değerli takipçilerimiz için derledik.

Para kazanmak isteyenler bu habere! Bugünün en yüksek hisselerini sizler için derledik
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Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri olarak bilinmektedir. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir. Bunun için yükselen hisse senetlerini takip önemlidir.

Güne 6.930 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 6.812 puana tırmandı.  Yatırımcılar borsanın yükselişinden memnun. 

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Para kazanmak isteyenler bu habere! Bugünün en yüksek hisselerini sizler için derledik - Resim : 2

BIST 100  BUGÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELER

1. GSDHO (GSD Holding) (+9.98 %)

2. TTRAK (Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş.) (+7,27%)

3. Garanti BBVA (Türkiye Garanti Bankası) (+3,41%)

4. Akbank T.A.Ş. (AKBNK) (+3,86%)

5. ISCTR Türkiye İş Bankası  (Türkiye İş Bankası ) (+3,48%)

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# borsa # BIST 100 # ekonomi # hisse
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