Piyasalarda gün sonu! Borsada günün, özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,22 puan artarak 7.764,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,80 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.675,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.633,13, en yüksek 7.798,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 7.764,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,75, teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve sanayi endeksi yüzde 1,70 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 110,47 puan ve yüzde 1,34 yükselişle 8.363,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 27'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Tüpraş ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.896 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.896 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.0491 lira, satışta 27.1575 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.0065 lira, satışta 27.1147 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 145,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 artışla 84,4 dolardan işlem görüyor.