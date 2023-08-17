17 Ağustos zam haberleri! Bugün nelere zam geldi?

Bir süredir devam eden Brent tipi petrolün varil fiyatındaki dalgalanmanın ardından, dikkatlerin çevrildiği akaryakıt tabelalarında art arda zam haberleri gelmeye başladı. Bu hafta içerisinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam haberiyle birlikte, ilk zammı benzin almıştı. Bir süredir dalgalanan benzin fiyatları, geçtiğimiz günlerde artış göstererek yeni bir satış fiyatına ulaştı. Benzini takip eden bir diğer ürün olan motorin (mazot) için de bugün zam haberi geldi.

MOTORİNE ZAM

Şimdilerde 84 dolar civarından işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatındaki hareketlilik, benzinden sonra motorini de vurdu. Zamlanan benzin fiyatlarının ardından motorin fiyatlarının litresine 1 lira 52 kuruş zam geleceği sektör kaynaklarınca açıklandı.

AKARYAKITTA KDV ARTIŞI

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 38.32

Benzinin litresi 37.66

Ankara

Motorin litresi 38.87

Benzinin litresi 38.23

İzmir

Motorin litresi 39.05

Benzinin litresi 38.34