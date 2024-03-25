SASA'nın patronundan servet vergisi açıklaması

SASA'nın patronu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Ekonomim'den ahap Munyar'a konuştu. Erdemoğlu, yaptığı açıklamada varlık vergisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdemoğlu, servet vergisini şu şekilde açıkladı:

"Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin."

MEMURLARIN FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

'Bedel ödeme dönemindeyiz' diyen Erdemoğlu, bu dönemin 4-5 yıl süreceğini belirtti. Erdemoğlu, devlet memurlarının sayısının fazla olduğunu, ya sayının düşürülmesi ya da maaşların düşürülmesi gerektiğini söyledi. SGK ile ilgili de konuşan Erdemoğlu, 4 çalışana karşı 1 emekli dengesinin, Türkiye'de 1,6-1,7 çalışana karşılık olduğunu söyleyerek 'Bu, SGK için büyük yük. Sürdürülebilir bir durum değil' ifadelerini kullandı.