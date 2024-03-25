SASA'nın patronundan servet vergisi açıklaması

SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, servet vergisine ihtiyaç olduğunu söyledi.

SASA'nın patronundan servet vergisi açıklaması
SASA'nın patronundan servet vergisi açıklaması
Editör: Uğur Çam

SASA'nın patronu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Ekonomim'den  ahap Munyar'a konuştu. Erdemoğlu, yaptığı açıklamada varlık vergisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdemoğlu, servet vergisini şu şekilde açıkladı:

"Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin."

MEMURLARIN FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

'Bedel ödeme dönemindeyiz' diyen Erdemoğlu, bu dönemin 4-5 yıl süreceğini belirtti. Erdemoğlu, devlet memurlarının sayısının fazla olduğunu, ya sayının düşürülmesi ya da maaşların düşürülmesi gerektiğini söyledi. SGK ile ilgili de konuşan Erdemoğlu, 4 çalışana karşı 1 emekli dengesinin, Türkiye'de 1,6-1,7 çalışana karşılık olduğunu söyleyerek 'Bu, SGK için büyük yük. Sürdürülebilir bir durum değil' ifadelerini kullandı.

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# servet # vergi # Sasa
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