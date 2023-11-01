Sel Felaketinden Etkilenen KOBİ'ler Desteklenecek

İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinde birçok işletme zarar görmüştü. Sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan açıklama geldi.

KOBİ'ler KOSGEB Tarafından Desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti: