Sel Felaketinden Etkilenen KOBİ'ler Desteklenecek

İstanbul'da eylül ayında meydana gelen sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile ilgili Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan açıklama geldi. Bakan Kacır, KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını söyledi.

Sel Felaketinden Etkilenen KOBİ'ler Desteklenecek
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İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinde birçok işletme zarar görmüştü. Sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan açıklama geldi.

KOBİ'ler KOSGEB Tarafından Desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

- İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # sel # kobi # kosgeb
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