Sıcak Paracılar Faiz Artırımından Mutlu

Hükümet ekonomide izlediği yol haritasıyla faizi yükseltip Türkiye'ye sıcak para girişinin önünü açıyor. Londralı tefeciler Türkiye'ye peş peşe geçer not verirken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs(Goldmın Saks) dikkat çeken bir rapora imza attı.



Sıcak paranın lider fonlarından bir olan ABD'li yatırım bankası, Türkiye'nin faiz artırımı sonrası verdiği tavizleri "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlılığıyla değerlendirdi.



Raporda faiz stratejisine destek verildi. Ekonomi yönteminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekildi.



Ayrıca, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor." denildi.



Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına da yer verildi. Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.