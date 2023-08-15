SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatları GÜNCELLENİYOR! Resmen 40 TL oluyor
Akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. Her yeni güne farklı rakamlarla uyandığımız petrolde beklenen zam geldi. Resmen 40 TL oluyor! Peki tabelalara ne zaman yansıyacak? İşte detayları...
Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından gün gün takip edilirken merak edilen ne zaman 40 TL olacak sorusu sonunda cevabına ulaşıyor.
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Akaryakıt tabelaları yine güncellendi. Bu gece yarısı benzin fiyatlarına zam geliyor. Dolar kurunda yaşanan değişiklik ve brent petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına zam kapısı açıldı.
SON DAKİKA | BENZİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,69 TL’ye, Ankara’da 38.19 TL’ye, İzmir’de 38,30 TL’ye yükselecek.
MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?
Benzine nazaran motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
- İSTANBUL
İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL
- ANKARA
Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL
- İZMİR
İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL