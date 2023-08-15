SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatları GÜNCELLENİYOR! Resmen 40 TL oluyor

Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından gün gün takip edilirken merak edilen ne zaman 40 TL olacak sorusu sonunda cevabına ulaşıyor.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Akaryakıt tabelaları yine güncellendi. Bu gece yarısı benzin fiyatlarına zam geliyor. Dolar kurunda yaşanan değişiklik ve brent petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına zam kapısı açıldı.

SON DAKİKA | BENZİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,69 TL’ye, Ankara’da 38.19 TL’ye, İzmir’de 38,30 TL’ye yükselecek.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Benzine nazaran motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL