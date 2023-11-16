Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu: Megavatsaat Elektrik Fiyatı Ne Kadar?

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1483 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 2,6 azalarak 1 milyar 286 milyon 473 bin 579 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1483 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 207 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 223 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.