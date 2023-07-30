Su ürünleri ihracatında artış! İhracatın zirvesinde levrek var

Su ürünlerinin ihracatta 2023 yılı ilk yarı karnesi açıklandı. Türkiye, ocak-haziran döneminde su ürünleri ihracatından 829 milyon dolar gelir elde etti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, su ürünleri ihracatı geçen yılın ilk yarısında 117 bin ton olurken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaştı.

Geçen yıl ilk 6 ayda 760 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde ihracat yüzde 9 artarak 829 milyon dolar oldu.

Levrek, 263 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Çipura ihracatından 215,7 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Somon ve alabalık, diğer önde gelen ihraç ürünleri arasında yer aldı.

EN ÇOK İHRACAT RUSYA'YA

İhracatının 560 milyon dolarlık büyük dilimi, Ege Bölgesi’nden yapıldı. Muğla 328 milyon dolarlık ihracat performansıyla açık ara birinci il konumunu sürdürdü. Muğla'yı sırasıyla İzmir ve İstanbul takip etti.

Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında 86 ülkeye su ürünleri ihraç ederken, zirvede 134 milyon dolarlık taleple Rusya yer aldı. Rusya'yı sırasıyla İtalya, Hollanda, İngiltere ve Yunanistan izledi.