Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta üst üste zamlar gelirken, sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.