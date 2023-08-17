Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Ardı ardına gerçekleşen akaryakıt zamlarının ardından şimdi de motorin fiyatlarına indirim geliyor. Peki, 17 Ağustos 2023 tarihinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Bir litre benzin ve bir litre motorin (mazot) ne kadar? Ayrıca dizel yakıt fiyatı da ka
Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta üst üste zamlar gelirken, sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı.
Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.