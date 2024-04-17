Süt üreticileri, Süt Konseyi'nin zammını yetersiz buldu

Mazot, enerji, yem, saman, veteriner gideri... Saymakla bitmiyor. Süt üreticisi maliyetin altına süt satıyor.

Ulusal Süt Konseyi, süte 1 lira 15 kuruş zam yaptı. Yeni fiyat 1 Mayıs'tan itibaren 14 lira 65 kuruş olacak. Bu rakam Aydın'ın Pamuk Ören ve Esen köy mahallelerinde üreticilik yapanları, hüsrana uğrattı.

Maliyet her geçen gün artıyor, süt üreticisi kan kaybediyor. Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, yetkililere seslendi. Düzenleme istedi.

Hayvanların kesime gitmemesi, üretimin devamlılığı ve çiftçinin kazanabilmesi için destek gerekiyor.

1 lira 15 kuruşluk zaman süt üreticisinin yarasına çare olmadı. Gidişat pek iç açıcı değil.

Çiftçi sorunları ortak. Elazığ’ın merkeze bağlı Bölüklü köyünde hayvan otlatan üretici girdi fiyatlarının artmasından yakınıyor. Kazancının çoğu borca gidiyor. Sesini köyünden Tarım bakanlığına, hükümete duyurmaya çalışıyor.