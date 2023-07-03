TCMB PPK Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısının Özeti yayımlandı.

TCMB PPK Toplantı Özeti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısının Özeti yayımlandı.

Özette şu ifadelere yer verildi:

• Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir.

• Finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faizlerindeki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu değerlendirilmiştir.

• Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcmb
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