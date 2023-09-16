Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Metal işçilerinin gözü toplu sözleşmelerde

Metal sanayisindeki işçi ve işveren toplu sözleşme masasına oturacak. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ, ilk müzakere tarihini duyurdu. İşçi ve işveren 26 Eylül tarihinde bir araya gelecek.

Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Metal işçilerinin gözü toplu sözleşmelerde
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Metal işçilerinin zam pazarlığı başlıyor. Metal işçisini temsilen Türk Metal Sendikası, işvereni temsilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası toplu sözleşme masasına oturacak. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, müzakere süreci öncesi bir taslak açıklamıştı. Kavlak, sendikanın ilk 6 ay için yüzde 119 zam talebi olduğunu duyurmuştu.

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Duyurulan taslağın ardından işçi ve işverenin müzakere masasına oturma tarihi de belli oldu. Tarafların ilk randevusu 26 Eylül. İlk görüşme işverenin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Görüşmede öncelikle sosyal haklar ele alınacak. 145 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme 400'ün üzerindeki işyerini kapsayacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# metal işçileri # toplu sözleşme
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