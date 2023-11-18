TPAO Siirt'te Sondaj Yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve gaz arama faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor. Petrol arama faaliyeti Siirt’in merkez ilçesine bağlı Yenibahçe Köyü’nde yapılacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, köy sınırlarında ruhsatı alınan Kalender-1 TESPİT kuyusunda petrol arayacak.

9 milyon liralık projede döner sondaj tekniği kullanılacak. Sondaj çalışmasında sadece petrol tespiti yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağına karar verilecek.