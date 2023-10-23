Gabar'da Petrol Üretimi Artıyor! TPAO Günlük Üretim Miktarını Açıkladı
Şırnak Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Enerjide Bağımsız Türkiye" vurgusu yapıldı.
Gabar'daki petrol üretimi artıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını duyurdu.
TPAO'nun sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi kullanıldı.
12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedilmişti.
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