Bülent Eczacıbaşı Ekonomide Planlamaya Dikkat Çekti! Aydınlık Gazetesi'ne Açıklamalarda Bulundu

Türk ekonomisinin planlamaya yönelik ihtiyacı ve atılması beklenen adımlar, Türk iş insanlarının radarında.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Aydınlık Gazetesi Muhabiri Recep Erçin'e önemli açıklamalar yaptı. Gündem planlama oldu. Eczacıbaşı, Devlet Planlama Teşkilatının yeniden kurulabileceğini belirtti.

- Her işimizi nasıl planlıyorsak, ekonomide de planlamaya ihtiyaç vardır. Devlet Planlama Teşkilatı günün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulabilir, kurgulanabilir. Devletle birlikte özel sektörün de dahil olduğu, iki çark gibi birbirini tamamlayan bir yapıyla geleceği planlamanın yararına inanıyorum.

Eczacıbaşı yatırımların artması için ekonomi de tutarlı politikaların olması gerektiğini söyledi.

- Yatırım ikliminin olmazsa olmaz koşulu istikrar. Düşük enflasyon. Bizim enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım. Dünyada da aynı sorun yok mu? Var. Bu sorunun üstesinden daha kısa sürede gelen ekonomiler, rekabette avantaj sağlayacak.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun hedeflerini açıklayan Bülent Eczacıbaşı, Orta Asya'da yatırım planları olduğunu belirtti.