Bülent Eczacıbaşı Ekonomide Planlamaya Dikkat Çekti! Aydınlık Gazetesi'ne Açıklamalarda Bulundu
Ekonomide planlama ihtiyacı, Türk iş insanlarının da gündeminde. İş İnsanı Bülent Eczacıbaşı, Aydınlık Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı. Devlet Planlama Teşkilatını bugüne uyarlanarak yeniden kurulabileceğini ifade etti.
Türk ekonomisinin planlamaya yönelik ihtiyacı ve atılması beklenen adımlar, Türk iş insanlarının radarında.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Aydınlık Gazetesi Muhabiri Recep Erçin'e önemli açıklamalar yaptı. Gündem planlama oldu. Eczacıbaşı, Devlet Planlama Teşkilatının yeniden kurulabileceğini belirtti.
- Her işimizi nasıl planlıyorsak, ekonomide de planlamaya ihtiyaç vardır. Devlet Planlama Teşkilatı günün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulabilir, kurgulanabilir. Devletle birlikte özel sektörün de dahil olduğu, iki çark gibi birbirini tamamlayan bir yapıyla geleceği planlamanın yararına inanıyorum.
Eczacıbaşı yatırımların artması için ekonomi de tutarlı politikaların olması gerektiğini söyledi.
- Yatırım ikliminin olmazsa olmaz koşulu istikrar. Düşük enflasyon. Bizim enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım. Dünyada da aynı sorun yok mu? Var. Bu sorunun üstesinden daha kısa sürede gelen ekonomiler, rekabette avantaj sağlayacak.
Eczacıbaşı Topluluğu'nun hedeflerini açıklayan Bülent Eczacıbaşı, Orta Asya'da yatırım planları olduğunu belirtti.
- Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde yatırım planlarımız var. Bu bölgelerde büyümeyi planlıyoruz. Çeşitli ortaklıklarla pazarın içinde olan pazarı bilen firmalarla iş birliği yapabiliriz. İlaç üretimine yeniden başladık. Ana iş kollarımızdan sağlık alanında daha da büyümeyi planladık. Çok sayıda yatırım projesi önerisi geliyor.