Tüketici Güven Endeksi Yükseldi! TÜİK Son Verileri Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi. Kasım ayında 75,5 olan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 74,5 iken bu ay yüzde 2,1 artışla 76,1 olarak hesaplandı.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.