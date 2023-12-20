Tüketici Güven Endeksi Yükseldi! TÜİK Son Verileri Açıkladı

TÜİK, aralık ayına ait tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 2,6 artış göstererek 77,4 oldu.

Tüketici Güven Endeksi Yükseldi! TÜİK Son Verileri Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi. Kasım ayında 75,5 olan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 74,5 iken bu ay yüzde 2,1 artışla 76,1 olarak hesaplandı.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.

Bursa'da Korkunç Cinayet!Bursa'da Korkunç Cinayet!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tuik # tüketici güven endeksi # son dakika
Çok Okunanlar
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Şişli'de kan donduran olay! Doğurduğu bebeği apartman boşluğuna attı!
Şişli'de kan donduran olay! Doğurduğu bebeği apartman boşluğuna attı!
Öne Çıkanlar Yemen ABD'nin Ayarlarını Bozdu | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi Yemen ABD'nin Ayarlarını Bozdu | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi Bu Çayı İçen Öksürmüyor! Bu Çayı İçen Öksürmüyor!