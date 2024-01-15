Turizmi ekonomik kriz vurdu

Ekonomik kriz turizm sektörünü de vurdu. 2023'te konkordatoya başvuran konaklama işletmelerinin sayısı 13 oldu.

Turizmi ekonomik kriz vurdu

2018 ve 2019'da iflas erteleme imkanının kaldırılmasının ardından, 2023'te konkordato sürecinde bir hareketlilik yaşandı. Geçen yıl 24 konaklama tesisi icralık duruma düştü.

Konkordatotakip.com'un Basın İlan Kurumu istatistiklerine göre geçen yıl konkordatoya başvuran konaklama işletmelerinin sayısı 13 oldu.

2018-2023 arasında ise toplamda 307 otel konkordatoya gitmiş oldu, bu rakam 2019'da 111 ile en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yine 2023 yılında 24 konaklama tesisi icralık duruma düştü bu sayı, 2022'de 42 olarak kaydedilmişti. 2020 yılında ise icra durumuna giren otel sayısı 98 ile zirveye ulaşmıştı.

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