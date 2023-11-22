Türkiye ile Cezayir Arasındaki Anlaşma Uzatıldı! Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Alımı 2027'ye Kadar Sürecek

Cezayir ile gaz ithalatı anlaşması 3 yıl uzatıldı. Yılda 4,4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz alımı 2027'ye kadar devam edecek.

Türkiye ile Cezayir Arasındaki Anlaşma Uzatıldı! Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Alımı 2027'ye Kadar Sürecek

Cezayir’den Türkiye’ye sıvılaştırılmış doğal gaz teslimine dönük olarak imzalanan anlaşma yenilendi.

2 ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini 3 yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir'de Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısına katıldı. Sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, "Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yılda 4,4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz alımı 2027'ye kadar sürecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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