Çember Operasyonları'nda 2 Bin 136 Kişi Yakalandı
Yurt genelinde düzenlenen Çember Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişi yakalandı. Operasyonun detaylarını duyuran Bakan Ali Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.
Türkiye genelinde Çember Operasyonları kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2 Bin 136 Kişi Yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Ali Yerlikaya, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalandığını kaydetti. Ali Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.
Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
- Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
Kaynak: Anadolu Ajansı