Çember Operasyonları'nda 2 Bin 136 Kişi Yakalandı

Türkiye genelinde Çember Operasyonları kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

2 Bin 136 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalandığını kaydetti. Ali Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: