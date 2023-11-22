Çember Operasyonları'nda 2 Bin 136 Kişi Yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen Çember Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişi yakalandı. Operasyonun detaylarını duyuran Bakan Ali Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

Çember Operasyonları'nda 2 Bin 136 Kişi Yakalandı
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Türkiye genelinde Çember Operasyonları kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

2 Bin 136 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalandığını kaydetti. Ali Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

- Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon
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